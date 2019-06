Syrische rebellen begraven oud-keeper die ook verzetsheld werd

Toen Assad de oppositie de oorlog verklaarde, pakte Sarout zelf de wapens op en voegde zich bij het verzet in Homs.

Evacuatie

Na de slag om Homs in 2014, waarbij het Syrische leger de stad grotendeels weer in handen kreeg, werd Sarout met vele anderen geëvacueerd naar het noordwesten van het land, als onderdeel van een deal met het leger.

Hij bleef actief in het gewapende verzet en vocht de laatste tijd voor de strijdgroep Jaish al-Izza, die verbonden is aan het Vrije Syrische Leger. Helemaal onomstreden was de oud-doelman overigens niet. Hij werd verdacht van het trouw zweren aan Islamitische Staat, iets wat hij zelf ontkende.

Aan welke verwondingen hij is bezweken, is niet bekend.

Voetbalfans én oppositiestrijders kwamen in groten getale naar zijn uitvaart. Sarout is begraven in dezelfde plaats als zijn vader en vier van zijn broers, die ook omkwamen in de strijd tegen het regeringsleger.