Grote uitslaande brand in appartementencomplex in Londen

In een appartementencomplex in Barking, in het oosten van Londen, woedt een zeer grote brand. Op beelden die via sociale media worden verspreid is te zien hoe meerdere verdiepingen van het gebouw in vuur en vlam staan. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

De brandweer is met vijftien brandweerwagens en zo'n 100 brandweermensen ter plaatse. Het vuur heeft zich volgens de brandweer verspreid over zes verdiepingen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het complex zou onlangs gebouwd zijn.