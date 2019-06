Klachten over stank na lek bij chemicaliënbedrijf bij Vlaardingen

In de omgeving van Vlaardingen zijn tientallen klachten binnengekomen over stank. Die wordt veroorzaakt door een lek bij een chemicaliënbedrijf. Er is geen gevaar voor de gezondheid, zegt de Veiligheidsregio Rijnmond.

De stank is afkomstig van een geurstof die wordt toegevoegd aan aardgas. De stof is vrijgekomen bij een kortdurende lekkage bij chemicaliënbedrijf Arkema op de Vondelingenplaat, ten zuiden van Vlaardingen.

Inwoners van de regio melden dat ze een gaslucht ruiken. "Er is maar een klein beetje gelekt, maar de stof ruikt heel sterk", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De geur verspreidt zich steeds verder naar het noorden en is inmiddels ook te ruiken in Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. De stof is opgeruimd en het is een kwestie van tijd voordat de stank verwaait, zegt de woordvoerder.