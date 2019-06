Pridebezoekers Washington in paniek na vermeende schoten

Bij de pride in Washington is paniek ontstaan toen bezoekers dachten dat er werd geschoten. Zeker zeven mensen raakten gewond.

Bezoekers meldden dat ze knallen hoorden die op pistoolschoten leken. Deelnemers probeerden daarom massaal weg te komen, waarbij dranghekken werden omgeduwd.

Het is volgens de politie in de Amerikaanse hoofdstad nog niet duidelijk wat de geluiden waren. Een woordvoerder benadrukte dat er niet is geschoten.

Wel is er een man opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Volgens lokale media zat dit vuurwapen in een rugzak en is er niet mee gezwaaid of gedreigd.