Zwaargewonde na steekpartij Terneuzen, mogelijk overval Poolse supermarkt

Bij een steekpartij in Terneuzen is iemand zwaargewond geraakt. Volgens de politie gaat het mogelijk om een overval op een Poolse supermarkt in de Zeeuwse plaats.

De steekpartij was rond 21.15 uur. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten spraken met getuigen en die vertelden dat de winkel werd overvallen. In de buurt is een groot gebied afgezet voor het sporenonderzoek.

De politie vraagt getuigen om zich te melden. Ook zijn de signalementen van twee mogelijke verdachten verspreid.