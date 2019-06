Historisch Duits zeilschip zinkt na botsing met containerschip op Elbe

Op de Duitse rivier de Elbe is een historisch zeilschip gezonken na een botsing met een containerschip. Zeker vijf mensen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie.

De aanvaring was bij de stad Stade, ongeveer 40 kilometer ten westen van Hamburg. Het zeilschip, de No. 5 Elbe, is gebouwd in 1883. Het containerschip, de 141 meter lange Astrosprinter, voer onder Cypriotische vlag.

Volgens de politie hebben de 43 opvarenden van de zeilboot geluk bij een ongeluk gehad. De reddingsbrigade en de brandweer zagen de aanvaring toevallig gebeuren, omdat ze vanwege een eerdere melding al in de buurt waren. Daardoor kon de reddingsoperatie meteen beginnen, terwijl het normaal ongeveer een kwartier duurt voordat de reddingsdiensten op het water zijn.

Lange remweg

Het 37 meter lange zeilschip kon niet meer worden gered en zonk naar de bodem van de rivier. Alleen de masten steken nog uit boven het water. Na de aanvaring is het containerschip, dat een remweg van meerdere kilometers heeft, doorgevaren. Pas 50 kilometer stroomafwaarts is de politie aan boord gekomen voor onderzoek. De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend.

De No. 5 Elbe was toevallig net voor ongeveer 1,5 miljoen euro opgeknapt. Nog geen twee weken geleden werd het schip weer in de vaart genomen, waarna de reder op Twitter schreef: "Eindelijk weer terug in de thuishaven."