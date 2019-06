Tiener Bulgarije gearresteerd op verdenking voorbereiden aanslag

De Bulgaarse politie heeft jongen van 16 jaar gearresteerd die een aanslag zou hebben voorbereid in Plovdiv, de tweede stad van Bulgarije. Bij hem thuis werden onder meer een IS-vlag en explosieven gevonden.

Zijn huis werd doorzocht na een tip van bekenden van de jongen. Zij hadden onderdelen van een handgemaakte bom zien liggen.

In de woning vonden agenten onder meer een pijpbom, dat is een metalen buis gevuld met buskruit, en een explosief dat 14 kilo spijkers bevatte. Ook had de jongen islamistische literatuur liggen.

Geradicaliseerd

De politie gaat ervan uit dat de middelbare scholier niet bij een terroristische cel in Bulgarije hoort. Hij kreeg via berichtendienst Telegram instructies over het maken van explosieven en bekering tot de islam.

Bulgaarse media schrijven dat de jongen is geradicaliseerd na het bezoeken van extremistische websites. Hij zou een aanslag hebben willen plegen in het centrum van Plovdiv, waar de laatste jaren steeds meer toeristen komen. De Bulgaarse stad is een van de Europese Culturele Hoofdsteden van 2019.

In juli 2012 werd in Bulgarije een zelfmoordaanslag gepleegd op een bus met Israƫlische toeristen. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. Het Bulgaarse ministerie schrijft op de website dat in alle Bulgaarse steden extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn.