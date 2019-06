KNRM hangt vlag halfstok na dood Franse redders

Bij de boothuizen van de KNRM langs de Noordzeekust hangt de vlag vandaag halfstok.

Dat heeft te maken met de dood van drie Franse redders, meldt RTV Rijnmond. De mannen van 28, 51 en 55 jaar kwamen gisteren om het leven toen hun boot kapseisde in een storm in de Golf van Biskaje. Ze waren bij Les Sables-d'Olonne uitgerukt om een vermiste vissersboot te zoeken. Op 800 meter uit de kust sloeg hun reddingsboot om. De drie mannen waren op slag dood, vier andere opvarenden brachten zich in veiligheid door op de omgeslagen boot te klimmen. De vissersboot is ook vandaag nog niet teruggevonden.

Natuur is soms sterker

De KNRM meldt dat het dodelijke ongeluk diepe indruk maakt, ook bij zusterorganisaties buiten Frankrijk. "De verbondenheid tussen redders wereldwijd is groot. De drijfveren om mensen in nood op zee te helpen zijn universeel en grenzeloos", aldus de reddingmaatschappij op zijn website. "Dat aan het reddingswerk soms grote risico's kleven, weet iedereen. Daarom wordt veel aandacht gegeven aan reddingboten en veiligheid. Toch is de natuur soms sterker, met fatale gevolgen."