Groningers geschrokken van telefoontjes nepagent over dood familieleden

De politie heeft gisteren meerdere meldingen gekregen van inwoners van de provincie Groningen over verontrustende telefoontjes. Zij waren gebeld door iemand die hun vertelde dat een familielid was overleden of ernstig gewond was geraakt en zei dat de politie nog contact zou opnemen.

De beller belde volgens de melders met een nummer dat "er vreemd uitzag". De politie denkt daarom dat het om een buitenlands nummer gaat. De beller sprak Nederlands. In sommige gevallen deed hij zich voor als agent, in andere gevallen begon hij gewoon te praten.

Dader moeilijk te achterhalen

Het is niet duidelijk wat het motief van de beller was, zegt de politie. "We zien dit eens in de zoveel tijd gebeuren en het is moeilijk te achterhalen van wie het nummer is."

In de afgelopen jaren kregen ook mensen uit andere delen van Nederland dit soort telefoontjes. In 2016 werd een man van 22 uit Alkmaar veroordeeld tot een taakstraf omdat hij mensen door het hele land had gebeld, zogenaamd met slecht nieuws over hun familie. Volgens de rechter deed hij dat uit frustratie.

De politie in Groningen benadrukt dat agenten dit soort gesprekken nooit telefonisch voeren. "We kunnen ons voorstellen dat dit verschrikkelijk verontrustende telefoontjes zijn. In het geval van slecht nieuws komen er politieagenten persoonlijk bij u langs."