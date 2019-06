Kobalt: cruciaal voor je telefoon, levensgevaarlijk voor 'creuseurs' Congo

Eigenlijk heeft niemand die in de kobaltmijnen werkt een keuze. Jong of oud maakt daarbij niet uit. "Congo is straatarm en de werkloosheid is heel erg hoog", vertelt Groot. "Een van de mijnwerkers die ik sprak zei letterlijk: 'het kobalt heeft ons niks gebracht'. Ze zijn er niet blij mee, maar het is het enige wat er is."

De autoriteiten proberen de arbeidsomstandigheden in de kobaltmijnen wel aan te pakken, maar veel levert het nog niet op. "De Congolese overheid functioneert nauwelijks. Ze proberen nu wel bepaalde plekken aan te wijzen als een plek waar je officieel met de hand mag graven, want veel mensen doen het illegaal."

In de goedgekeurde mijnen wordt het winnen van kobalt tot op zekere hoogte gereguleerd. Onder de noemer van het Better Cobalt-project probeert men de arbeidsomstandigheden te verbeteren. "Er loopt een controleur rond die foto's maakt. Als er bijvoorbeeld een scheur in de wand zit, zegt hij dat iedereen moet stoppen tot de mijn is versterkt met zandzakken."