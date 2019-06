Festivals afgelast om weersverwachting

Een aantal festivals die vandaag op de planning stonden, is afgelast vanwege de weersverwachtingen. In de kustprovincies is bijna de hele dag kans op zware windstoten tot windkracht 9. In Friesland, Zeeland en Noord- en Zuid-Holland is daarom code geel van kracht.

De organisatie van het tweedaagse festival Drift in Nijmegen heeft slecht nieuws voor mensen die kaartjes voor vandaag hebben gekocht. "Na overleg met de betrokken partijen [is] vastgesteld dat we de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers op zaterdag niet kunnen garanderen", zo schrijft de organisatie op Facebook. Wie een kaartje heeft, krijgt geld terug van de organisatie of mag zondag komen. Dan wordt er beter weer verwacht.

'Kapot van'

Ook Pleinvrees in Amsterdam wordt afgelast. "Wij zijn er echt kapot van en we kunnen ons voorstellen dat jullie dat ook zijn. We hopen op jullie begrip voor deze moeilijke beslissing", laat de organisatie weten aan de bezoekers. 'De 'afterparty' Pleinvrees Festival by Night, die binnen wordt gehouden, gaat wel door.

Ook een aantal kleinere evenementen gaat zaterdag niet door vanwege de weersvoorspellingen. Zo is de Ibizamarkt in Alpen aan den Rijn afgelast en zoekt het Kaas & Couscousfestival in Gouda naar een nieuwe datum.

Gisteren hadden organisaties ook te kampen met het slechte weer. Op festival Opwekking waren de tenten en douches dicht en Pinkpop paste de openingstijden van de camping aan. Het viel uiteindelijk wel mee met de buien en windstoten. Rond 21.00 uur werd code oranje ingetrokken.