Mogelijk doodstraf voor Saudische tiener die als 10-jarige demonstreerde

De Saudische tiener Murtaja Qureiris (18) dreigt geëxecuteerd te worden. Qureiris zit al vijf jaar in de gevangenis, omdat hij als 10-jarige deelnam aan een protest tegen de regering.

De doodstraf voor minderjarigen is verboden in Saudi-Arabië, maar volgens CNN is het land van plan hem te executeren nu Qureiris volwassen is. Amnesty International bevestigt dit.

Qureiris nam deel aan het protest in 2011, het jaar van de Arabische Lente, met zijn familie die volgens CNN bekend staat om zijn activisme. Tijdens dat protest riep de toen tienjarige Qureiris: "Het volk wil mensenrechten!" Op zijn dertiende werd hij opgepakt, terwijl hij met zijn familie op weg was naar Bahrein.