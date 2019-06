Oppositiekrant: documenten bevestigen Russische betrokkenheid MH17-ramp

De Russische oppositiekrant Novaja Gazeta heeft documenten die bevestigen dat het Russische leger de Buk-installatie vervoerde waarmee bijna vijf jaar geleden boven het grondgebied van Oekraïne vlucht MH17 werd neergeschoten. De Novaja Gazeta is al jaren de enige Russische krant die de betrokkenheid van Rusland bij de MH17-ramp volledig onderschrijft.

Op de site van de krant staan twee documenten. Uit het ene blijkt dat enkele dagen voor de ramp in de grensregio van Rusland en Oekraïne voedselrantsoenen zijn ingeslagen voor 170 Russische militairen. De namen van de militairen zijn afgelakt. Ook bevat het document een lijst van vrachtwagens van het konvooi waarin de installatie werd vervoerd en wordt de officier die het bevel voerde over het konvooi, luitenant Iskanderov, genoemd.

Eerder werd de Russische betrokkenheid vastgesteld door het onderzoekscollectief Bellingcat en door het internationale onderzoeksteam JIT. Onder meer aan de hand van foto's op sociale media werd de route van het transport gereconstrueerd. De pro-Russische separatisten zouden het oorlogsmateriaal hebben kregen om te voorkomen dat ze werden verdreven door de Oekraïense strijdkrachten.

Geen smoking gun

"De documenten bevestigen dat de Buk-installatie in Rusland naar de Oekraïense grens is vervoerd, maar er blijkt niets uit over het vervoer in Oekraïne zelf", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Het ondersteunt dus wel het verhaal van JIT en Bellingcat, maar het is niet de smoking gun. Het neerhalen van vlucht-MH17 door deze installatie wordt hiermee niet bewezen."

Godfroid voegt eraan toe dat het geen geheime documenten zijn. Hij vermoedt dat journalist Pavel Kanygin, die al jaren met de zaak bezig is, het via online graafwerk heeft gevonden.

Rusland ontkent betrokken te zijn geweest bij het transport van de Buk-installatie. De Russische Buk-fabrikant Almaz-Antey houdt vol dat de raket werd afgeschoten vanuit het dorp Zarostsjenskoje, dat destijds in handen zou zijn geweest van Oekraïense troepen.