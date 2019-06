Dode walvis gevonden in haven Vlissingen

In de haven van Vlissingen is vanmorgen een dode walvis gevonden. Het dier van vijftien meter lag tegen de voorkant van een schip. Waarschijnlijk is het dier ergens anders gestorven en per ongeluk door het schip meegevoerd de haven in.

Het dier is uit het water gehaald voor onderzoek. Medewerkers van de Universiteit Utrecht proberen uit te zoeken waaraan de walvis is gestorven. Het gaat om een mannelijke vinvis die nog jong was. Een volgroeid exemplaar kan meer dan 25 meter worden.

Golf van Biskaje

Normaal gesproken komen vinvissen niet voor in de Nederlandse wateren. Biologe Lonneke IJsseldijk, die onderzoek doet naar de doodsoorzaak, zegt tegen Omroep Zeeland dat het dier waarschijnlijk een paar dagen geleden is opgepikt in de Golf van Biskaje bij Frankrijk en Spanje.

Het kadaver van de walvis wordt na het onderzoek vernietigd. Het dier heeft gebroken botten en musea hebben geen interesse in een beschadigd skelet. In 2015 werd ook al een walvis door een schip meegevoerd naar Zeeuwse wateren.