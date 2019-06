Overal in Nederland zijn huizen nu duurder dan voor de crisis

Voor het eerst zijn de huizenprijzen in alle regio's in Nederland nu boven het niveau van voor de crisis gestegen. Dat meldt onderzoeksbureau Calcasa op basis van cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar.

Eerder gold dat al voor de gemiddelde huizenprijs in heel Nederland, maar toen bleven sommige regio's daar nog bij achter. Dat gold vooral voor Gelderland en delen van Zeeland en Friesland. Nu zijn ook daar de woningen door de bank genomen meer waard dan in 2008, toen de prijzen voor het laatst piekten.

Sommige huizenbezitters hebben dankzij de gestegen huizenprijzen afgelopen jaren flink winst kunnen maken. Dat zijn uiteraard degenen die op de gunstige momenten konden verkopen en kopen. Hoeveel winst is daarnaast ook afhankelijk van de regio.

Wie in 2008 een woning in Friesland heeft gekocht zou nu bij een verkoop gemiddeld de minste winst maken, zo'n 16.000 euro. Heel anders is dat voor wie in 2013 een huis in Bloemendaal heeft gekocht: daar staan huizen nu gemiddeld op een virtuele winst van 350.000 euro.