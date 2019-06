Duitse Bondsdag neemt omstreden uitzetwet aan

Na een heftig debat heeft de Duitse Bondsdag een omstreden wetsvoorstel aangenomen dat ervoor moet zorgen dat meer afgewezen asielzoekers worden uitgezet. De nieuwe wet van minister van Binnenlandse Zaken Seehofer maakt het onder meer makkelijker asielzoekers voor hun uitzetting gevangen te zetten.

Ook wordt het verboden om de datum van de uitzetting bekend te maken. Er is veel kritiek op de wet, die door critici tot 'oprotwet' is omgedoopt, omdat hij de grondrechten van asielzoekers zou aantasten.

De Duitse regering zit al langer met de uitzettingen in zijn maag. Op dit moment zijn er 240.000 mensen in Duitsland die geen geldige verblijfsvergunning hebben. Van hen hebben er 180.000 een zogenoemde gedulde status, vaak omdat ze niet de identiteitspapieren hebben die nodig zijn voor een uitzetting.

Werken afgewezen asielzoekers in het vervolg niet mee aan het achterhalen van die identiteit, of aan het regelen van nieuwe papieren, dan krijgen ze in het vervolg een gedulde status light. Daaraan verbonden is het recht van de overheid om de woonplaats te bepalen en een verbod om te werken. Ook telt de tijd dat de asielzoeker deze status heeft niet mee voor een eventueel pardon bij een te lange asielprocedure. Van asielzoekers die niet meewerken aan hun uitzetting kunnen door de nieuwe wet in het vervolg ook uitkeringen worden gekort.

Afschrikwekkend

De regering hoopt dat de nieuwe wet een afschrikwekkende werking heeft op migranten die zonder recht op asiel naar Duitsland komen. En dat er minder uitzettingen mislukken. In 2018 gingen geplande uitzettingen 31.000 keer niet door (25.600 uitzettingen lukten wel), grotendeels omdat de mensen niet thuis waren of gaven. De nieuwe wetten maakt het ook makkelijker voor de politie om huizen binnen te vallen waar ze vermoeden dat ondergedoken asielzoekers zitten.

De kritiek op de wet kwam van verschillende kanten. Een week geleden schreven 22 ngo's een open brief aan de regering in de hoop de SPD over te halen de wet niet te ondersteunen. Ze noemen de wet grondwettelijk bedenkelijk en mensonwaardig. "Als deze wet in werking treedt, zullen tienduizenden in Duitsland in permanente angst voor opsluiting en uitzetting leven", schrijven onder meer Amnesty International en de vluchtelingenorganisatie Pro Asyl. Ook van 100 SPD-leden kwam het appèl tegen de wet te stemmen.

Fel debat

In het debat voorafgaand gingen de oppositiepartijen nog even flink los op de wet. "De grondwet geldt voor alle mensen, ook voor afgewezen asielzoekers", zegt Filiz Polat van de partij die Grünen. Ze heeft onder meer kritiek op het vastzetten van afgewezen asielzoekers met kinderen in gevangenissen.

In de nieuwe wet staat dat dit mag als er in de gewone uitzetcentra geen plek meer is. Volgens parlementslid Ulla Jelke (Die Linke) leest de nieuwe wet als "een catalogus van wreedheden, die bol staat van onmenselijkheid en racisten wil vleien".