Doodgeschoten tiener Humeyra krijgt brief van justitie

Het Openbaar Ministerie heeft deze week een brief naar de doodgeschoten Rotterdamse scholiere Humeyra gestuurd. Daarin staat volgens dat het contactverbod voor haar ex-vriend van kracht blijft. Justitie zegt dat er een 'uiterst pijnlijke' fout is gemaakt.

De 16-jarige Humeyra werd in december bij haar school door Bekir E. doodgeschoten. Ze werd verschillende keren in het lichaam en hoofd geraakt. E. werd vlak daarna opgepakt en hij heeft bekend.

Humeyra en E. hadden een kortstondige relatie die door Humeyra werd verbroken. Daarna stalkte en bedreigde E. haar. Humeyra deed aangifte tegen E., waarop hem een contactverbod werd opgelegd.

Staat symbool voor missers

De zussen van de doodgeschoten scholiere vonden deze week de voor Humeyra bestemde brief van het OM over verlenging van het contactverbod. Ze zeggen dat het symbool staat voor de missers die justitie in de zaak van het bedreigde en vermoorde meisje heeft gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de handelwijze van politie en OM.

"Het ontvangen van de brief moet uitermate pijnlijk zijn voor de familie van Humeyra. De familie heeft een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de hoofdofficier van justitie in Rotterdam en de officier van justitie die de zaak behandelt om de fout te bespreken", zegt het OM. "We hopen dat de familie op de uitnodiging ingaat."

Het proces tegen de 32-jarige Bekir E. wordt pas na de zomer inhoudelijk behandeld. Hij wordt eerst onderzocht in het Pieter Baan Centrum.