Artsen bezorgd over toename medisch crowdfunden

Nederlandse artsen maken zich zorgen over het aantal mensen dat geld inzamelt voor een medische behandeling in het buitenland. Behandelaars schetsen vaak een te rooskleurig beeld, zeggen oncologen en neurologen in de Volkskrant.

Medische crowdfunding is populair, vooral bij patiënten die in Nederland uitbehandeld zijn. Ze halen zo geld binnen voor vaak dure behandelingen die hier niet vergoed worden. Sinds 2015 is het aantal medische crowdfundingsacties verzesvoudigd.

Soms gaat het om wetenschappelijk onderbouwde behandelingen in het buitenland, maar vaak wordt geld ingezameld voor behandelingen waarvan de effectiviteit en risico's onduidelijk zijn.

'Onduidelijk wat die man doet'

VUmc-hoogleraar kinderoncologie Gertjan Kaspers wijst in de krant op de omstreden Burzynski Clinic in de Amerikaanse stad Houston, waar ook Nederlandse patiënten met een hersentumor worden behandeld. Het is volgens Kaspers "volstrekt onduidelijk wat die man doet", terwijl de behandeling tonnen kost.

Ook gaan Nederlandse MS-patiënten naar klinieken in Mexico en Rusland voor stamceltherapie. Volgens neurologen is de behandeling daar alleen effectief bij een kleine groep patiënten met een specifieke vorm van MS.

Verlies kwaliteit van leven

"Ik begrijp goed dat mensen strijden voor een laatste strohalm. Maar ze moeten beschermd worden tegen oneerlijke informatie en valse verwachtingen", zegt voorzitter Haiko Bloemendal van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie in het NOS Radio 1 Journaal. "Vaak is er bij deze behandelingen in het buitenland sprake van verlies van kwaliteit van leven, omdat er ernstige bijwerkingen zijn."

Artsen willen een disclaimer op medische crowdfundwebsites met daarin de visie van Nederlandse artsen op de effectiviteit van de behandeling in het buitenland. Dat is wel zo eerlijk tegenover de donateurs, zeggen ze.