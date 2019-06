Unicef: meer dan 100 miljoen kindbruidegoms

Wereldwijd zijn naar schatting 115 miljoen jongens en mannen getrouwd toen ze nog kind waren. Kinderrechtenorganisatie Unicef heeft dat uitgezocht. Van die jong getrouwde jongens en mannen is een op de vijf gehuwd voor zijn 15de verjaardag.

Bekend was al dat er wereldwijd ruim 600 miljoen vrouwen en meisjes zijn die als minderjarige zijn getrouwd. Volgens Unicef is het nu voor het eerst dat er cijfers over het aantal kindbruidegoms zijn.

De organisatie deed onderzoek in 82 landen. Huwelijken van jongens komen het meest voor in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Nicaragua en Madagaskar. Het gebeurt vooral in arme gezinnen.

Bezorgd

Unicef is bezorgd over het grote aantal getrouwde kinderen. "Kindhuwelijken stelen de jeugd", zegt directeur Henrietta Fore. "Kindbruidegoms krijgen verantwoordelijkheden waarvoor ze waarschijnlijk nog niet klaar zijn, zoals geld verdienen voor een gezin."

In de meeste landen is het bij wet verboden, maar vaak worden die wetten nauwelijks gehandhaafd. Kindhuwelijken worden dan bijvoorbeeld gesloten op religieuze gronden of omdat de ouders toestemming hebben gegeven.