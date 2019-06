Serie over 'een van meest besproken misdaden VS' slaat in als een bom

When They See Us, een nieuwe miniserie op Netflix, is in de VS ingeslagen als een bom. De serie blikt terug op een belangrijke en pijnlijke rechtszaak uit de Amerikaanse geschiedenis. "Hij bevat zoveel lagen: racisme, rechterlijke dwaling, machtsmisbruik én Donald Trump", zegt correspondent Arjen van der Horst. Wat is er aan de hand?

De geprezen serie vertelt in vier afleveringen het verhaal van Central Park Five: vijf tienerjongens (vier afro-Amerikanen en een latino) die jarenlang onschuldig in de gevangenis zaten. Het publiek vindt het pijnlijk om naar de serie te kijken en zelfs de maker waarschuwt dat je door de intense kijkervaring het beste pauzes tussen de afleveringen kunt nemen.

De zaak draaide om de verkrachting van Trisha Meili, een witte vrouw die op 19 april 1989 aan het hardlopen was door Central Park in New York. Haar aanvaller liet haar voor dood achter in de bosjes. De vrouw bleef vervolgens twaalf dagen in coma. Volgens The New York Times was de verkrachtingszaak "een van de meest besproken misdaden van de jaren 80".

Kort na de verkrachting werden vijf jongens aangehouden, tussen de 14 en 16 jaar oud. "In een mum van tijd werden zij opgepakt op basis van vage ooggetuigenverklaringen", zegt Van der Horst. "De jongens zeggen dat ze toen onder geweldige druk zijn gezet. Daarom hebben ze toen deels bekend, terwijl daar niets van klopte."