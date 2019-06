Felrode weg Opheusden heet nu al 'lelijkste kruising van Nederland'

In Opheusden hebben maatregelen van de gemeente Neder-Betuwe om een weg aan te passen anders uitgepakt dan gedacht. Delen van het wegdek zijn sinds kort felrood gekleurd.

Op de weg In 't Land geldt voortaan een 30-kilometerlimiet en om de weg veiliger te maken nam de gemeente allerlei maatregelen. Zo zijn er drempels geplaatst en zijn de kruisingsvlakken geaccentueerd met een vlammend rode kleur.

De gemeente Neder-Betuwe geeft toe: "Zoals het er nu ligt, is niet wat onze verwachting was."

Minder fel

De gemeente had wel voor rood gekozen, maar veel matter en minder fel dan nu. "Qua kleurstelling is het dus bij de uitvoering anders gegaan dan is voorzien bij de planvorming. We zijn hierover in gesprek met de aannemer."

Volgens de gemeente zal de kleur donkerder en matter worden onder invloed van weer, licht en gebruik. Ook is de aannemer gevraagd naar mogelijkheden om de kleur te verzachten.

Omroep Gelderland schrijft dat enkele omwonenden het al hebben over 'de lelijkste kruising van Nederland'.