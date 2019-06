De Brand in het Landhuis winnaar tweede Dutch Podcast Award

Acteur en schrijver Simon Heijmans heeft de Dutch Podcast Award gewonnen. Hij kreeg de prijs voor zijn podcast De brand in het landhuis, die hij maakte in samenwerking met de NTR.

"Het meeslepende verhaal en de manier waarop Simon dat vertelt, laat je als luisteraar niet los. Je wordt meegezogen in een bijzonder, waargebeurd verhaal, waarbij elke aflevering een cliffhanger bevat", verklaart juryvoorzitter Michiel Veenstra de keuze.

De brand in het landhuis is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de dood van de alleenstaande miljonair en grootgrondbezitter Ewald Marggraff. Hij stierf op 7 december 2003 bij een brand in zijn landhuis in Vught. Sindsdien doen veel verhalen de ronde over wat hem zou zijn overkomen. Heijmans gaat in het audioverhaal op zoek naar de waarheid over Marggraff.

Lamyae Aharouay beste host

Andere winnaars waren onder meer Onbehaarde apen van NRC Handelsblad voor de beste wetenschapspodcast en Live slow ride fast van profwielrenner Laurens ten Dam in de categorie Sport. Lamyae Aharouay, presentatrice van de politieke podcast Haagse zaken, werd uitgeroepen tot beste host.

De podcast-awards werden vorig jaar voor het eerst uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen door radiozender BNR. Bijna 19.000 mensen brachten hun stem uit. De publieksstem telde voor zeventig procent mee in de eindscore, de overige dertig procent kwam van een vakjury.