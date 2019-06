Opnieuw botst Öztürk (Denk) met de Kamer en voorzitter Arib

Kamerlid Öztürk van Denk heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in de Tweede Kamer. Vanmorgen haalde hij zich de woede van collega-parlementariërs en voorzitter Arib op de hals door SP-Kamerlid Karabulut te beschuldigen van steun aan een terroristische organisatie.

Dat gebeurde tijdens een debat over Turkije. Öztürk pleitte daar voor een verbetering van de relatie van Nederland met zijn geboorteland. Karabulut vroeg hem of dat ook gepaard kan gaan met kritiek op de mensenrechtensituatie in Turkije, waar veel politieke tegenstanders van president Erdogan gevangen zitten.

Volgens Öztürk is er de afgelopen jaren wel genoeg "bagger" over Turkije uitgestort, vooral door de partij van Karabulut, die de Koerdische PKK zou steunen. Die organisatie staat op de terreurlijst van de EU. Öztürk wees erop dat de SP in 2015 een motie heeft ingediend om de PKK van die lijst af te krijgen.

Klacht indienen

De discussie in de plenaire zaal liep hoog op. Andere Kamerleden vonden dat Öztürk bewijzen moest leveren, of zijn woorden moest terugnemen. Uiteindelijk gaf Kamervoorzitter Arib het woord aan de volgende spreker, maar Öztürk weigerde het spreekgestoelte te verlaten.

Hij wees erop dat hij nog anderhalve minuut spreektijd had, maar Arib vond het zo wel genoeg. Uiteindelijk liep Öztürk weg. Hij mopperde dat Arib hem monddood wil maken en dat hij een klacht zou indienen. "Doet u dat", beet Arib hem nog toe.

De drie leden van de fractie van Denk wekken geregeld de ergernis van andere parlementariërs, onder meer door de filmpjes van collega-Kamerleden die ze via sociale media verspreiden. Die worden door de betrokkenen als "intimiderend" betiteld.

De relatie tussen Öztürk en voorzitter Arib is ronduit ijzig. In het verleden heeft hij haar beticht van het voortrekken van sommige Kamerleden, omdat ze die wel eens met haar dienstauto naar huis brengt. Arib noemde dat vuilspuiterij. Iedereen mag na een lange vergadering met haar meerijden, als ze maar dezelfde kant op gaan als zij.