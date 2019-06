Kapitein rampschip Donau had eerder ongeval in Nederland

Justitie in Hongarije zegt dat de kapitein van het cruiseschip dat vorige week woensdag op de Donau tegen een kleinere boot met Zuid-Koreaanse toeristen aanvoer, in april al betrokken was bij een bootongeluk in Nederland.

In een persverklaring meldt de aanklager dat de 64-jarige Oekraïner voor dat eerdere ongeluk wordt vervolgd. De autoriteiten hebben de informatie van het Europese justitieagentschap Eurojust gekregen.

Het is op dit moment niet duidelijk op welk ongeluk de Hongaarse justitie doelt. In een persverklaring geven de Hongaren geen nadere uitleg. Persbureau ANP meldt dat een schip van dezelfde maatschappij in april betrokken was bij een aanvaring in de Rotterdamse haven. Daarbij vielen zeven gewonden.

Bij het ongeluk op de Donau kwamen zeker vijftien mensen om het leven. 15 opvarenden worden nog vermist. Zij zijn vermoedelijk verdronken. Zeven mensen werden kort na de aanvaring gered. Volgens de advocaten van de kapitein is hij "helemaal kapot" van wat er is gebeurd, maar heeft hij niets fout gedaan.

