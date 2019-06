Hagelstenen, vernielde auto's en omgewaaide bomen: flinke schade door noodweer

De auto van Erwin is volledig vernield. Ook de auto van zijn buurvrouw is total loss. "Het gebeurt vrij vaak in onze straat. Vorig jaar is er ook een auto door een boom getroffen. De buurvrouw is van plan om de gemeente aansprakelijk te stellen."

Ondanks dat Erwin zijn auto kwijt is, is hij positief. "Wij wonen tegenover de ingang van Park Frankendael, met zijn mooie monumentale poort. Het is jammer van mijn auto maar ik had het erger gevonden als de boom op die poort was terechtgekomen."