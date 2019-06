Japanse minister verdedigt 'hoge hakkenbeleid' werkgevers

De Japanse minister van Werk en Gezondheid vindt het niet nodig de kledingvoorschriften te verbieden waarmee bedrijven in Japan vrouwelijke werknemers verplichten hoge hakken te dragen op het werk. Hij noemt de voorschriften sociaal geaccepteerd, noodzakelijk en redelijk, schrijven Japanse media.

Minister Takumi Nemoto reageerde daarmee op een petitie die door duizenden mensen is ondertekend. Een groep vrouwen zette de actie op uit protest tegen de kledingvoorschriften die veel Japanse bedrijven hanteren.

Ouderwets en discriminerend

Ze noemen hun actie #KuToo, een verwijzing naar de #MeToo-beweging en de Japanse woorden voor schoenen (kutsu) en pijn (kutsuu). Critici zeggen dat de voorschriften ouderwets zijn en discriminerend tegenover vrouwen.

De initiatiefnemers van de petitie leverden het document met bijna 19.000 handtekeningen afgelopen maandag in bij het ministerie van Werk en Gezondheid. Ze hopen op een verbod, maar gezien de reactie van de minister is het de vraag of dat er ook komt.