Waarom het overlijden van de 17-jarige Noa uit Arnhem wereldnieuws is

Het overlijden van de 17-jarige Noa Pothoven krijgt in internationale media veel aandacht. De Arnhemse bracht vorig jaar de biografie Winnen of leren uit, een boek waarin ze haar levensverhaal vertelt. Ze was elf, werd toen twee keer aangerand en later ook nog verkracht. Dat leidde uiteindelijk tot een diep verlangen tot de dood. "(Over)leven. In mijn boek lees je hoe ik dat doe, of hoe ik dat in ieder geval probeer", staat in de beschrijving op de site van haar uitgeverij.

Pothoven overleed zondag. In internationale media, onder meer in de VS en het Verenigd Koninkrijk, werd aandacht besteed aan haar dood. En ook was ze in Italië trending topic op Twitter. Verschillende media, waaronder The Washington Post, Euronews en Russia Today schreven dat er sprake was van euthanasie. Zelfs media in India en Australië berichtten erover.

Maar er is geen sprake van euthanasie, zo meldt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, die nauw contact heeft en had met de familie en Noa zelf. "Haar familie en vrienden willen dat mensen weten dat ze niet overleed aan euthanasie", twittert ze.