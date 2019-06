'EU-ambassade in Moskou gehackt'

De ambassade van de Europese Unie in Moskou is in 2017 gehackt, meldt de nieuwssite BuzzFeed op basis van stukken van de EU-buitenlanddienst EEAS. De inbraak zou pas afgelopen april zijn ontdekt, enkele weken voor de Europese verkiezingen.

Welke informatie is gestolen en waar de hackers precies toegang toe hadden, is nog onduidelijk. In vertrouwelijke documenten, die BuzzFeed zegt te hebben ingezien, spreekt EEAS over 'geavanceerde cyberspionage'. Een anonieme bron zegt tegen de nieuwssite dat de Russen achter de hack zitten.

EEAS zegt tegen BuzzFeed dat er inderdaad een inbraak is geweest. Op twee computers in de Russische hoofdstad zou informatie verdwenen zijn. "Er zijn mogelijk signalen waargenomen van gecompromitteerde systemen die zijn verbonden aan het netwerk van onze delegatie in Moskou. Er zijn maatregelen getroffen en het onderzoek loopt", aldus een woordvoerder.

Enkele weken voor de Europese Verkiezingen nam de EU maatregelen om zich te verweren tegen cyberaanvallen. Ook kwam er een actieplan om desinformatie en buitenlandse bemoeienis tijdens verkiezingscampagnes te bestrijden.