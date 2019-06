Het principe-akkoord pakt niet voor elk pensioen even gunstig uit

De gepensioneerden

De werkenden die in het nieuwe systeem met pensioen gaan, winnen op nog een punt: keuzevrijheid. Als het akkoord gesloten wordt, kunnen gepensioneerden voortaan in het begin van het pensioen gelijk 10 procent van hun pensioen opnemen. "Voor bijvoorbeeld een verbouwing of een wereldreis", zei minister Koolmees vanochtend tijdens de presentatie van het principe-akkoord.

Daarnaast kan het grote spook van de pensioenkorting wellicht weer terug in de kast. Door het nieuwe pensioencontract mogen de fondsen lagere buffers aanhouden. "Daardoor is mogelijk de pensioenkorting van de baan of tenminste verzacht", zegt Knoef.

De zzp'ers

De zelfstandigen zonder personeel komen ook aan bod in het principe-akkoord. In het nieuwe systeem mogen zzp'ers zich vrijwillig aansluiten bij een pensioenregeling in de sector waar zij werken. Nu mag dat alleen als ze eerst als werknemer aan deze regeling deelnamen.

Daarnaast moeten zzp'ers zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren. Een deel van de zzp'ers heeft zich in het verleden uitgesproken tegen deze verplichting, omdat ze de eigen keuze een bedrijfsrisico vinden. Andere zzp'ers zijn juist voor de verplichting omdat hierdoor alle werkenden zeker zijn van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet noemt dit ook als argument.