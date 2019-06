Tegenslag voor FvD in Zuid-Holland door afhaken ChristenUnie/SGP

De fractie van de ChristenUnie/SGP in Zuid-Holland heeft besloten om niet deel te nemen aan een college met de VVD, het CDA en Forum voor Democratie. Dat zegt informateur Hans Wiegel. Hoe de onderhandelingen verder gaan lopen is onduidelijk.

Zuid-Holland is de enige provincie in Nederland waar Forum voor Democratie nog mee-onderhandelt over het vormen een nieuw college van Gedeputeerde Staten. In Limburg levert de partij mogelijk wel een gedeputeerde, maar schrijven de VVD en het CDA samen een coalitieakkoord.

De ChristenUnie/SGP in Zuid-Holland haakte als laatste aan, nadat de andere drie partijen al een akkoord hadden bereikt. Dat akkoord moest eerst van tafel, voordat de ChristenUnie/SGP aan wilde schuiven. Die gesprekken zijn dus alsnog op niets uitgelopen.

Minderheidscoalitie

Informateur Hans Wiegel blijft optimistisch. "Ik zie nog genoeg mogelijkheden. Maar we gaan met deze drie partijen eerst eens rustig nadenken." In theorie zou ook de PVV de partijen aan een meerderheid kunnen helpen, maar dat ligt bij de VVD en het CDA gevoelig. Wiegel sluit niets uit. Ook een minderheidscoalitie, zoals ze in Limburg van plan zijn, behoort volgens hem tot de mogelijkheden.

Na Pinksteren hoopt Wiegel meer duidelijkheid te kunnen geven over het verdere verloop van het proces.