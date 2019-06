Excuses voorzitter P.C. Hooftprijs aan Marga Minco om oorlogsverleden

De familie van de voorzitter van de P.C. Hooftprijs heeft na de Tweede Wereldoorlog bezittingen achtergehouden van de Joodse ouders van Marga Minco, de meest recente winnares van de literaire prijs. Na de bevrijding heeft de familie alleen een paar theelepels teruggegeven aan Minco.

Voorzitter Gillis Dorleijn heeft, nu dit bekend is geworden, zijn excuses aan Minco aangeboden voor het handelen van zijn grootouders. Ze kreeg de prijs van 60.000 euro in december toegekend.

Marga Minco is een belangrijke Nederlandse schrijfster na de Tweede Wereldoorlog. Ze schreef onder meer het boek Het bittere kruid, dat gebaseerd is op haar oorlogservaringen.

De kwestie komt naar voren in het boekje dat is verschenen ter gelegenheid van de prijsuitreiking. Dat bevat het verhaal Het Adres, dat Minco al in 1957 schreef, plus het juryrapport en Minco's dankwoord. Ook bevat het boekje een reconstructie van de kwestie, geschreven door Minco's dochter Jessica Voeten en een reactie van Gillis Dorleijn.

Het Adres is een kort verhaal over een jonge Joodse vrouw die als enige van haar familie de oorlog heeft overleefd. Ze gaat op zoek naar het adres dat haar moeder haar gegeven had, het adres van "mevrouw Dorling", bij wie kostbare spullen van de familie in bewaring zijn gegeven.

'Dorling' was niet de echte naam, maar blijkt een afgeleide van Dorleijn.

Pijnlijk geraakt

Het is gebruikelijk dat de voorzitter de genomineerde voor de prijs belt om diegene te feliciteren. Dorleijn belde echter eerst de dochter van Minco, om haar op de hoogte te stellen van de nominatie en om te vragen of zij de nominatie wilde doorgeven. Minco wilde uiteindelijk dat iemand anders haar zou bellen om het nieuws te vertellen.

Dorleijn schrijft in zijn reactie dat het verhaal hem en de andere kleinkinderen pijnlijk heeft geraakt. "Zij en ik zijn er bijzonder door ontsteld en zullen er alles aan doen na te gaan wat er nog aan eigendommen aanwezig is. We beseffen ook dat we daarmee niets goed kunnen maken."

Minco zegt dat Dorleijn er niets aan kan doen. "De echte naam uit Het Adres is nu bijgeschreven, waarmee zowel de literatuur als de geschiedenis zijn loop heeft gekregen." Ze sluit hiermee de kwestie tijdens de uitreiking van de prijs af.