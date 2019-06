KNVB: geen enkele sigaret meer bij clubs in betaald voetbal

Clubs in het betaald voetbal worden helemaal rookvrij. Vanaf het seizoen 2020/21 mag er binnen en buiten geen sigaret meer worden opgestoken, heeft de KNVB bekendgemaakt.

De maatregel geldt voor alle clubs in de ere- en eerste divisie. Er mag dan niet meer worden gerookt binnen de poorten van het stadion, dus ook niet meer in de skyboxen en de businessruimten. In 2025 worden de amateurclubs rookvrij.

"Een gezonde sportomgeving kon gezien de breed gedragen maatschappelijke trend niet achterblijven", zegt de KNVB. "De actie sluit aan bij de landelijke beweging 'De rookvrije generatie', die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving."

De KNVB is sinds 2017 bezig om voetbalcomplexen rookvrij te maken. Bij evenementen van de bond, zoals interlands van Oranje, mag al jaren niet worden gerookt.