Zuid-Afrikaanse boer vermoord, verhoudingen platteland op scherp

Gemeentedocumenten laten zien dat Smit in april vorig jaar inderdaad zijn handtekening had gezet onder de verkoop, een maand voordat de eerste krotten op het land verschenen.

Smit gaf in zijn interview aan te willen stoppen met het boerenbedrijf dat hij had geërfd van zijn vader. Hij vertelde toen ook te worden bedreigd en had zwaarbewapende bewakers ingehuurd om zijn familie te beschermen.

Meerdere moorden

Een lokale vertegenwoordiger van regeringspartij ANC noemde de moord in een interview met The New York Times slecht nieuws en onbegrijpelijk. "Hij had zijn land al verkocht, waarom nu? Wie is verantwoordelijk voor deze onzin?", zei hij.

Boerenorganisaties klagen al langer over de onveiligheid op het Zuid-Afrikaanse platteland. In het afgelopen jaar werden in Stellenbosch en omgeving een aantal prominente boeren vermoord. Tijdens een bezoek aan zijn boerderij liet Stefan Smit zien hoe onbekenden de letters RIP op de ramen van zijn terreinauto hadden gekerfd. "Weet u wat dat betekent?", vroeg hij toen.