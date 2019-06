We recyclen te weinig glas, komende jaren honderden glasbakken erbij

De komende twee jaar moeten er honderden glasbakken in Nederland bij komen. Alleen dan kan voldoende glas worden gerecycled. Nu wordt de norm door het bedrijfsleven nog niet gehaald, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Het Afvalfonds is, namens de producenten van glazen verpakkingen, verantwoordelijk voor het recyclen van het glas. Wettelijk is vastgelegd dat 90 procent van deze verpakkingen die in Nederland op de markt worden gebracht, moet worden hergebruikt. Maar dat gebeurt dus nog niet.

De ILT heeft het Afvalfonds al verscheidene keren een waarschuwing gegeven. Voor 31 december 2021 moeten er 800 extra glasbakken worden geplaatst, anders moet het fonds een dwangsom betalen.