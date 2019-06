Meer dan 50.000 handtekeningen voor ehbo-les voor scholieren

Een petitie van het Rode Kruis en een groep artsen om alle middelbare scholieren ehbo-les te geven, is ondertekend door meer dan 50.000 mensen. Daarmee komt dit burgerinitiatief op de politieke agenda. Het minimale aantal handtekeningen dat daarvoor moet worden verzameld is 40.000.

Volgens het Rode Kruis blijkt dat jongeren een slachtoffer van bijvoorbeeld een ongeval wel willen helpen, maar dat ze er te weinig van weten en daarom bang zijn om dat te doen. Als ze op school ehbo leren, wordt helpen makkelijker.

De actie van het Rode Kruis wordt ondersteund door een groep artsen die zich heeft verenigd in Schok & Pomp, een organisatie die ehbo-cursussen geeft. "Voor elkaar leren zorgen is om zoveel redenen nuttig", zegt betrokken arts Bernard Leenstra. "Nu is het aan de politiek om te zorgen dat scholieren de kans krijgen dit te leren."

Bekend Nederland

De petitie kwam mede tot stand op initiatief van Radio 10-dj Rob van Someren en werd massaal omarmd door bekend Nederland. Paul de Leeuw, René en Natasja Froger, Wilfred Genee, Hans Kraay jr. en Giel Beelen zetten er hun handtekening onder.

Directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis hoopt dat nog meer mensen de petitie willen ondertekenen. "Want hoe meer handtekeningen, hoe sterker het signaal naar de politiek."

Wanneer de handtekeningen worden aangeboden aan de Tweede Kamer is nog niet bekend.