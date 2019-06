Klussen populair? Meubel- en doe-het-zelfwinkels zien omzet stijgen

Bij de speelgoed- en kledingwinkels was wel een daling van de omzet te zien: 15 procent voor de speelgoedbranche en 0,8 procent voor de kledingbranche. Volgens het CBS is ook het lagere verkoopvolume in de kledingbranche opvallend (-4,7 procent).

De omzet van de hele detailhandel steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 3,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Al vijf jaar achter elkaar is de omzet van de detailhandel elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Daarnaast blijven de internetverkopen harder stijgen dan de winkelverkopen. De internetomzet steeg met 16,6 procent ten opzichte van begin 2018.