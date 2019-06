Rutte biedt driemaal excuses aan 'voor wat Groningen is aangedaan'

Premier Rutte heeft in de Tweede Kamer namens het kabinet "welgemeende excuses" aangeboden aan de Groningers. Hij noemde de situatie die daar is ontstaan door de gaswinning "een crisis in slow motion" en een "nachtmerrie". "Daar moet een einde aan komen, dat is een erekwestie voor dit kabinet."

In een tv-programma bood Rutte al eerder excuses aan, maar vanavond voerde hij voor de eerste keer het woord tijdens een debat in de Tweede Kamer over Groningen. Hij begon zijn bijdrage met verontschuldigingen op drie punten. Allereerst voor de jarenlange gaswinning en de schade die dat veroorzaakt heeft. Veiligheid is jarenlang nooit serieus genomen, zei hij.

Ook zijn volgens Rutte excuses op zijn plaats voor het feit dat het kabinet "volstrekt heeft onderschat welke enorme opgave hier lag voor schadeherstel en versterking". Veel Groningers met schade aan hun huizen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

Juridische zekerheid

En Rutte vindt dat bij de afhandeling van de schade de afgelopen jaren te veel nadruk is komen te liggen op juridische zekerheid. "Dat is ten koste gegaan van de snelheid en ook daar zijn excuses voor op zijn plaats."

Bijna de hele Tweede Kamer wil dat de gaswinning volgend jaar al teruggaat naar 12 miljard kubieke meter, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert. Tot nu toe heeft het kabinet gezegd dat de gaskraan voorlopig niet verder dicht kan, omdat dan de leveringszekerheid van gas in het geding komt.