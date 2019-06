Grootste demonstratie in Praag sinds val van het communisme

Op het Wenceslasplein in Praag is de grootste demonstratie aan de gang sinds de fluwelen revolutie, die in 1989 het einde van het communisme inluidde. Volgens de organisatoren zijn er 120.000 demonstranten. De betogers eisen het aftreden van premier Babis en zijn minister van Justitie Benesova.

Het protest van vandaag was al eerder aangekondigd, maar wordt gestimuleerd doordat Tsjechische media vandaag berichten over een EU-onderzoek naar fraude. Tsjechiƫ moet mogelijk miljoenen aan subsidies terugbetalen, omdat multimiljardair Babis het geld illegaal zou hebben gebruikt voor zijn eigen bedrijven.

De Europese Commissie wil geen commentaar geven. Een woordvoerder zegt dat het onderzoek nog niet klaar is. Babis spreekt alle beschuldigingen tegen en zegt dat de Tsjechische republiek zeker geen subsidies zal terugstorten, omdat hij zal bewijzen dat hij geen enkele regel heeft overtreden.

Strafproces

In 2017 begon al een strafproces tegen Babis, onder meer naar fraude met geld dat zou zijn gebruikt voor de bouw van een groot hotel. Hij werd vervolgens premier na verkiezingen waarin hij beloofde het land te leiden als een bedrijf.

In april concludeerde de politie na een onderzoek dat Babis moet worden vervolgd. Daarop verving hij de minister van Justitie door Marie Benesova, een oude vriendin van wie wordt aangenomen dat zij vervolging zal tegenhouden.

Demonstraties

Sindsdien zijn er al verscheidene demonstraties tegen Babis geweest. Twee weken geleden kwamen er al zo'n 50.000 demonstranten naar het Wenceslasplein.

Babis is eigenaar van het bedrijvenconglomeraat Agrofert dat in de loop van de jaren tientallen miljoenen aan EU-subsidies heeft gekregen. Zo'n 19 miljoen euro daarvan zou moeten worden terugbetaald. Onder Agrofert vallen meer dan honderd landbouwbedrijven, maar ook twee kranten en een radiostation.