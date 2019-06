Zwemverbod in water Naarden vanwege explosieven

In de vestinggrachten van Naarden mag niet meer worden gezwommen, omdat er mogelijk explosieven in het water liggen. Burgemeester Ter Heegde van de gemeente Gooise Meren heeft met onmiddellijke ingang een zwemverbod ingesteld. Ook magneetvissen is verboden. Mensen die dit toch doen, riskeren een boete.

Dat er mogelijk munitie in het water ligt, blijkt uit onderzoek van Stichting Monumenten Bezit, eigenaar van de vestingwallen en het water. De stichting startte het onderzoek nadat er vorig jaar september bij baggerwerkzaamheden een brisantgranaat uit het water was gevist, schrijft NH Nieuws.

Het water rond Naarden-Vesting is een populaire zwemplek onder jongeren, vooral omdat er van de vestingwallen in het water gesprongen kan worden. Eerder werd al afgeraden om er te zwemmen, maar nu geldt er een echt verbod.

Niet overal even diep

"Zwemmen in de grachten is niet zonder risico doordat er van alles op de bodem kan liggen en het water niet overal even diep is", zegt de gemeente. "Om die reden werd zwemmen al afgeraden en waarschuwde de gemeente voor de risico's van het springen vanaf bruggen en wallen. Nu er mogelijk munitie ligt en de grachten door het mooie weer onweerstaanbaar zijn voor jonge zwemmers vindt de burgemeester waarschuwen niet meer voldoende."

Nu de resultaten van het eerste onderzoek bekend zijn, heeft de burgemeester Stichting Monumenten Bezig gevraagd verder onderzoek uit te voeren. Die stichting is eigenaar van de vestingwallen en het water. Het is niet bekend wanneer dat onderzoek zal gebeuren.