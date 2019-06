Ook komend seizoen geen uitsupporters welkom bij Klassieker

Ook in het komend seizoen zijn uit-fans niet welkom bij wedstrijden tegen Feyenoord en Ajax. Feyenoord werkt niet meer mee bij het mogelijk maken van meereizende uitsupporters bij de Klassiekers.

"Na meerdere incidenten bij jeugdwedstrijden tussen beide clubs vindt Feyenoord het toelaten en meenemen van uitsupporters naar wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel", schrijft de Rotterdamse club op zijn website.

De afgelopen maand waren er twee incidenten in Amsterdam tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Zo werd de kampioenswedstrijd tussen Ajax onder 19 en Feyenoord onder 19 gestaakt, nadat familieleden van Feyenoord-spelers waren belaagd. Een week daarvoor liep het al uit de hand bij een wedstrijd tussen de Amsterdamse amateurclub Swift en SC Feyenoord.

Feyenoord concludeert nu dat het punt nog niet is genaderd dat komend seizoen weer fans kunnen worden toegelaten. Volgens de club heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam begrip voor dat standpunt.

Teleurstellend

Ajax laat aan RTV Rijnmond weten de beslissing van Feyenoord teleurstellend te vinden. "Je hebt de bereidheid nodig van beide clubs en daar is nu geen sprake van", zegt een woordvoerder van de Amsterdamse club.

Fans van de bezoekende clubs zijn al tien jaar niet welkom bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. In 2009 besloten de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam na rellen en spreekkoren in eerste instantie de eerste vijf jaar geen uit-fans toe te laten. Daarna gingen de burgemeesters in overleg met beide supportersverenigingen, maar de partijen kwamen nooit tot een overeenstemming.

De clubs hadden als doel om met ingang van komend seizoen weer te beginnen met het toelaten van uitsupporters. "Belangrijkste uitgangspunt was dat het weer toelaten van uitsupporters moet kunnen zonder grote kans op excessen", aldus de Rotterdamse club.