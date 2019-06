Duiken tussen de tanks en wrakken van D-day, 'zó indrukwekkend'

Lichamen van verdronken militairen heeft Sauvage, gelukkig, niet gezien. De onderzoekers hadden van lokale duikers al gehoord dat er geen stoffelijke resten waren in de wrakken. Dat was volgens Sauvage sowieso al onwaarschijnlijk geweest. "Het is al 75 jaar geleden en er staat een heel sterke stroming."

Behalve munitie vonden de duikers geen teken van leven. "Geen helmen of persoonlijke bezittingen, die spullen zijn in het verleden al opgedoken." Als ze niet waren weggespoeld, dan zijn dit soort voorwerpen volgens haar vaak in privécollecties van bergers beland.

Verkocht als oud ijzer

In de jaren 60 hebben talloze bergingsbedrijven de scheepswrakken voor de Normandische kust weggehaald. Op verzoek van de Franse overheid, om ervoor te zorgen dat handelsschepen niet vastliepen op het gezonken oorlogsmaterieel. "Toen waren die schepen nog geen erfgoed, dat kwam pas later."

De brokstukken werden aan land omgesmolten en verkocht als oud ijzer. Volgens de projectleider waren er ook Nederlandse bergingsbedrijven actief in het gebied. Evenals Italiaanse en natuurlijk Franse bedrijven.

Er lagen vroeger dus veel meer oorlogsrestanten voor de kust van Normandië. Maar wat er nog van over is, is nu in ieder geval vastgelegd voor de toekomstige generaties.