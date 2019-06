Tsjechische premier Babis onder druk door EU-rapport

De Europese Commissie eist 17,4 miljoen euro aan EU-subsidies terug van de Tsjechische premier Andrej Babis vanwege belangenverstrengeling. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, dat Tsjechische media onlangs openbaar maakten.

Babis zelf ontkent elke vorm van corruptie en zegt dat hij "wil strijden tegen deze desinformatie". Vandaag moet hij zich verdedigen in het Tsjechische parlement.

Schatrijke premier

Babis' vermogen wordt geschat op 3,2 miljard euro en hij is daarmee de op een na rijkste man van Tsjechië. Toen hij premier werd, droeg hij zijn imperium over aan twee trustfondsen. Zijn critici denken dat hij desondanks de touwtjes nog altijd in handen heeft. Uit het rapport blijkt dat ook de Europese Commissie vindt dat Babis de regels heeft overtreden.

Die eist nu de 17,4 miljoen euro aan EU-subsidies terug die het bedrijf Agrofert vanaf 2017 kreeg. Agrofert is een van Babis' ondernemingen die in een trustfonds zijn ondergebracht.

Het is niet het enige schandaal rond de Tsjechische premier. Babis raakte in 2017 in opspraak om een relatief kleine subsidie van twee miljoen euro. Toen was hij nog minister van Financiën.

Die Europese subsidie was bedoeld voor mkb'ers en ging naar een luxe resort net buiten Praag. Dat resort, 'het Ooievaarsnest', was tot kort voor de subsidieaanvraag nog onderdeel van Agrofert. Niet lang nadat de subsidie was toegekend werd het resort opnieuw bij Agrofert ondergebracht.

Babis werd nooit vervolgd, maar moest wel als minister opstappen.

Protesten

Dit jaar kwam de Tsjechische politie terug op de affaire en raadde aan een onderzoek te starten naar de mogelijke fraude door Babis. Een dag later verving Babis de minister van Justitie. Hij benoemde vervolgens zijn bondgenoot Marie Benesova.

De benoeming schoot veel Tsjechen in het verkeerde keelgat. Al weken zijn er protesten. Twee weken geleden werd er door 50.000 mensen gedemonstreerd en vanavond worden er 100.000 demonstranten verwacht. Het zou daarmee de grootste demonstratie in Tsjechië worden sinds de fluwelen revolutie.

Niet praten over rapport

Vanmiddag moet Babis zich dus verdedigen in een debat. Hij liet al weten dat hij volgens de EU-procedure twee maanden heeft om op het rapport te reageren. Hij stelt dat het tot die tijd een voorlopig en vertrouwelijk rapport is waarover niet gesproken hoort te worden.

De premier voelt zich gesteund door de uitslag van de Europese verkiezingen. Babis' partij kreeg 21 procent van de stemmen en werd daarmee ruimschoots de grootste.