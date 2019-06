Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo'n verbod verworpen.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. Ook zouden er te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP tegen.

Handreikingen

In een brief vanmorgen deed staatssecretaris Van Veldhoven enkele handreikingen in een poging de Eerste Kamer te overtuigen van de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Zo stelde ze voor om het verbod pas in 2028 te laten ingaan in plaats van in 2025, maar dat baatte niet.

In de plannen van het kabinet kregen gemeenten verder de mogelijkheid om tijdelijk uitstel te verlenen tot 2030 als er toch al sprake was van sloop of renovatie van gebouwen. Ook konden mensen met alleen AOW of van wie het vermogen vast zit in het huis, een tegemoetkoming krijgen uit een fonds.

Ook wilde de staatssecretaris dat de sanering zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan verduurzaming, zodat de energierekening van huishoudens naar beneden zou gaan.

Laatste vergaderdag senaat

In de politiek wordt al jaren gepraat over een verbod op asbestdaken. Het is vandaag de laatste dag van de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. De senatoren hebben op hun laatste vergaderdag alsnog dit voorstel verworpen.