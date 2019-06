Tweede Kamer wil meer greep op digitalisering en onderzoekt hoe dat moet

De Tweede Kamer begint een parlementair onderzoek naar hoe de politiek zijn greep op de digitalisering kan vergroten. Een meerderheid van VVD, D66, CDA en GroenLinks is voor.

Een van de initiatiefnemers, D66'er Verhoeven, vindt dat het parlement meer kennis moet opbouwen, omdat de digitalisering "alle sectoren en aspecten van onze samenleving raakt", waaronder economie, veiligheid en vrijheid.

In een interview met NRC schetst Verhoeven een beeld van versnippering en verkokering in de politiek over dit onderwerp. Soms gaan er vier bewindspersonen over een bepaald thema.

Een voorbeeld is het recente politieke debat of het Chinese bedrijf Huawei in Nederland het 5G-netwerk mag aanleggen. De Chinese multinational ligt internationaal onder vuur vanwege verdenkingen van spionage. Verhoeven: "Het gaat over China, dus praat de commissie Buitenlandse Zaken erover. Maar het gaat ook over vitale infrastructuur, dat is dan weer Justitie."

Aparte bewindspersoon

De onderzoekscommissie gaat bekijken of de Kamer op vaste momenten moet debatteren over digitale vraagstukken. Ook is het denkbaar dat er een aparte commissie komt die zich met dit onderwerp bezighoudt.

Daarnaast wil de parlementaire commissie bekijken of er in komende kabinetten een aparte minister of staatssecretaris voor digitalisering moet komen. Dat kan alleen een advies zijn, omdat de Tweede Kamer niet gaat over de portefeuilleverdeling.

De onderzoekscommissie-Digitalisering begint deze zomer. Het rapport verschijnt naar verwachting begin volgend jaar.

Parlementair onderzoek ICT

De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Het zwaarste middel is een parlementaire enquĂȘte. Een lichtere vorm is het houden van een hoorzitting of een rondetafelgesprek.

Vijf jaar geleden onderzocht een Tweede Kamercommissie onder voorzitterschap van Ton Elias (VVD) waarom er zoveel mis ging bij ICT-projecten van de overheid.