UvA onderzoekt oud-rector vanwege mogelijk plagiaat

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een externe commissie ingesteld om onderzoek te doen naar voormalig rector magnificus Dymph van den Boom. Aanleiding daarvoor is een onderzoek door NRC, dat schrijft dat de hoogleraar psychologie Van den Boom zich jarenlang en veelvuldig schuldig heeft gemaakt aan plagiaat, een wetenschappelijke doodzonde.

De krant bestudeerde onder meer toespraken van Van den Boom, evenals haar proefschrift uit 1988. Alleen al op de eerste 42 pagina's zouden 38 voorbeelden van gekopieerde teksten met incorrecte bronvermelding staan. Ook in toespraken bij haar aantreden en openingen van het academische jaar heeft ze tussen 2008 en 2017 teksten van anderen gebruikt zonder dit nadrukkelijk toe te schrijven, aldus NRC.

Zelf zegt Van den Boom in een reactie in NRC dat de regels ten tijde van haar proefschrift niet zo scherp waren. Ze adviseert de krant "gedegen onderzoek" te doen "om na te gaan of wat er in mijn proefschrift staat afwijkt van wat in die tijd gebruikelijk was". Over de openingstoespraken zegt ze dat daarvoor mindere strenge regels gelden. "Geen enkele gedragscode wetenschapsbeoefening geeft uitsluitsel over de vraag of een openingstoespraak beschouwd moet worden als een wetenschappelijke publicatie. Dit dient onderzocht te worden."

De beschuldigingen zijn opvallend, aangezien Van den Boom in haar tijd als rector magnificus uitgebreide maatregelen trof tegen plagiaat door studenten en onderzoekers. "Wie imiteert, valt door de mand", zei Van den Boom in 2008 in Vrij Nederland. Die uitspraak werd bij Van den Booms afscheid in 2017 nog eens in herinnering gebracht door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker.