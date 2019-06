Nog snel inkopen doen voor het Suikerfeest: 'Grote ketens laten kans liggen'

"Koekjes, brood en nieuwe kleren natuurlijk" en "zoet, veel zoet en nog meer zoet". In de Kanaalstraat in Utrecht kochten moslims gisteren nog snel even de laatste spullen voor het Suikerfeest, dat vandaag voor veel moslims begint. Met het feest wordt het einde van de ramadan gevierd.

In een kapperszaak in de Utrechtse straat was het gisteren dan ook een komen en gaan van mensen. "Het is heel druk. Ik ben vanaf 10.00 uur bezig en ik werk zeker tot 23.00 uur", zegt de eigenaar. Ook in een kledingzaak was het drukker dan op een normale dag. "We merken de laatste dagen dat we heel veel jurken verkopen, die gaan heel hard. Verder verkopen we ook bijvoorbeeld veel geurkaarsjes met de tekst Eid Moebarak, wat 'fijn Suikerfeest' betekent. Die zijn speciaal verpakt voor het Suikerfeest."