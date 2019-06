Ook Blendle stopt met verkoop losse krantenartikelen

Het verkopen van losse krantenartikelen lijkt geen duurzaam verdienmodel. Onlinekiosk Blendle stopt met het verkopen van losse artikelen en verkoopt voortaan alleen nog abonnementen. Eerder stopten concurrent Myjour met de verkoop van losse artikelen en ook abonnementsdienst Elinea heeft het niet gered.

Blendle startte vijf jaar geleden met de verkoop van losse artikelen van verschillende kranten, een grote vernieuwing in de krantenwereld. Hoe duur een artikel was, hing af van de lengte. De goedkoopste artikelen kostten aanvankelijk 10 cent, de grote onderzoeksverhalen 89 cent.

Volgens oprichter Alexander Klöpping zijn de omstandigheden in de krantenwereld moeilijker geworden en valt er met de verkoop van artikelen niet genoeg te verdienen. "Kwaliteitsjournalistiek staat onder druk, krantensites staan vol met knipperende advertenties, er is de opkomst van fakenews, de verstikkende werking van sociale media en dalende oplages. Kwartjes per artikel gaan het verschil niet maken."