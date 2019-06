OM wil van fraude verdachte bedrijven zelf onderzoek laten doen

Bij onderzoek naar fraude en corruptie wil het Openbaar Ministerie (OM) in de toekomst meer gebruikmaken van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Dat zegt officier van justitie fraudeopsporing Thomas Bosch in het Financieele Dagblad. Het voordeel van deze werkwijze is dat het minder druk legt op de capaciteit van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), bedrijven strafvermindering kunnen krijgen en zaken sneller worden afgewikkeld.

Er is al sprake van een trend. Advocatenkantoren bevestigen in de krant dat samenwerken in opkomst is. Dat gaat verder dan alleen vrijwillig informatie overleggen voor een onderzoek zoals in het verleden. Bedrijven voeren zelf (delen van) het onderzoek uit.

"Alles kan, zolang maar duidelijk is vastgesteld dat het onderzoek dat buiten ons is gedaan, breed en diep genoeg is geweest", zegt Bosch in het FD. Volgens hem houdt het OM altijd het laatste woord over de manier waarop corruptie- en fraudezaken worden afgewikkeld.

Overgewaaid uit de VS

De werkwijze zou zijn afgekeken van de VS, waar overheid en bedrijfsleven vaker op deze manier opereren. Daar zijn zelfs richtlijnen opgesteld waarin is vastgelegd welke strafvermindering samenwerken met de autoriteiten oplevert.

Ook in enkele Nederlandse zaken is nu sprake van een vorm van samenwerking. Om welke zaken het gaat willen betrokkenen niet zeggen. Ook over het aantal zaken waarbij bedrijven zelf onderzoek hebben gedaan, wil het OM niets kwijt.

Dat deze aanpak gevoelig kan liggen nu de roep om transparantie steeds groter wordt vanuit politiek en samenleving, beaamt oud-officier en strafadvocaat Hendrik Jan Biemond in het FD. "Pak die bedrijven hard aan en breng alle zaken naar de zitting, zegt een stroming. Maar een andere stroming wijst liever op de voordelen van samenwerking: geen doorzoekingen, geen aanhoudingen, geen dwangmiddelen en snellere afwikkeling. Dat geeft rust in de tent."