Welke winkels zijn onmisbaar en welke kunnen juist heel goed worden gemist?

Steeds meer winkelketens komen in de gevarenzone. Ze vernieuwen te weinig en weten onvoldoende klanten aan zich te binden waardoor hun toekomst zeer onzeker is.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Q&A onder 5000 consumenten die vragen kregen voorgelegd als "welke keten vindt u het meest onmisbaar?" en "welke winkel maakt u blij?".

Kruidvat, Rituals, IKEA, Albert Heijn en de ANWB komen als beste uit de bus. Ze zijn sterk op internet, zijn onderscheidend met hun winkels én krijgen veel publiek over de vloer. Onderaan de ranglijst van 200 namen staan winkelketens als Spar, Carpet Right, Marskramer en New Yorker. Zij zijn het minst succesvol in deze enquête.

Grote glimlach

Slechts 8 procent van de ketens weet bij consumenten een grote glimlach op het gezicht te toveren. "Dan heb je het over namen als Dille & Kamille, Ekoplaza, Hans Anders en Rituals", zegt Frank Quix van Q&A. Zo'n 7 procent van de winkelketens heeft een groot probleem: zij zouden in de winkelstraat niet gemist worden. Het onderzoek noemt met name Trendhopper en Perry.