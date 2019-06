Koolmees laat weinig los na urenlang pensioenoverleg: 'Goed gesprek gehad'

Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat de gesprekken met de sociale partners over een nieuw pensioenstelsel de afgelopen uren goed zijn verlopen. Desondanks is er nog geen akkoord gesloten.

Rond 03.00 uur kwamen de onderhandelaars na urenlange gesprekken naar buiten. Volgens Koolmees zijn alle moeilijke onderwerpen aan bod gekomen, zoals het pensioencontract en de AOW-leeftijd voor zwaardere beroepen. Maar wat er precies is gezegd, laat hij in het midden. "Ik wil niet al teveel details vertellen, want het is een precair proces. Ik houd dus even mijn mond over de inhoud. Ik ben wel blij met het goede gesprek dat we hebben gehad."

Goede sfeer

Volgens de minister was er een goede sfeer. "We hebben constructief met elkaar gesproken. Het was allemaal gericht op een oplossing voor dit onderwerp dat al negen jaar speelt."

Later vandaag praten de verschillende partijen in eigen kring over de bereikte resultaten. Daarna gaat het pensioenoverleg weer verder. Als er geen akkoord wordt bereikt over een nieuw stelsel, dreigen de pensioenen vanaf volgend jaar gekort te worden. Daarom is er haast geboden, want om alles per 1 januari 2020 in te voeren moet de wet voor het eind van deze maand gewijzigd zijn.